Il Taxi sociale di Collecchio cerca volontari

Taxi Sociale cerca nuovi volontari per la zona di Collecchio Auser, che collabora con Pedemontana sociale per la gestione del servizio, spiega come tra pandemia e il turnover fisiologico, il numero dei volontari che svolgono questo essenziale servizio si sia progressivamente ridotto. «Servono forze nuove e l’appello è rivolto a tutte quelle persone che intendono aiutare i più fragili, mettendo qualche ora del loro tempo al servizio della comunità – sottolinea la coordinatrice di Collecchio Lina Bettati –. Non si richiede un impegno gravoso, bastano anche 20-25 ore al mese per dare una mano a chi ne ha bisogno». Il Taxi Sociale offre un tipo di volontariato gratificante per chi lo svolge ed essenziale per gli utenti: assicura il trasporto degli ospiti dei Centri diurni e dei ragazzi con disabilità, al lavoro o a scuola, oppure di quelle persone che si trovino in condizioni di fragilità, anche temporanee, che abbiano la necessità di essere accompagnate a visite ed esami. Il servizio favorisce l’accesso a tutti i servizi socio-sanitari disponibili sul territorio in autonomia, con mezzi sicuri e attrezzati per chi ha difficoltà motorie. Chi fosse interessato a diventare volontario può contattare l’Auser al numero 0521 295006 o inviare una mail all’indirizzo auserparma@libero.it.