Il turismo non cede al Covid: i parmigiani confermano l'85% delle prenotazioni

I parmigiani non rinunciano alle vacanze nonostante il Covid e la variante Omicron. Il dato che emerge a livello locale, relativo al numero di prenotazioni confermate, si discosta da quello nazionale. Nel nostro territorio infatti circa l'85% delle prenotazioni per viaggi a cavallo tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio del 2022, sono state confermate.

L'aumento dei contagi e la presenza della variante Omicron non stanno scoraggiando, almeno per ora, i parmigiani che hanno deciso di spostarsi dalla città per andare in vacanza, approfittando di qualche giorno di ferie negli ultimi giorni dell'anno. Un dato, dal punto di vista delle agenzie di viaggio, confortante, dopo i blocchi durante i mesi di lockdown.

"Non ci sono state disdette in sostanza: le persone che avevano già prenotato le vacanze non hanno rinunciato al viaggio. Tranne forse un paio di clienti gli altri hanno confermato e si preparano a partire, con tutte le precauzioni del caso per scongiurare il contagio da Covid-19. Certo, qualcuno ha chiesto informazioni sulle regole valide per altri Paesi ma, secondo il nostro punto di vista, non c'è stata la debacle che si era verificata in altre situazioni".