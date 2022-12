Solmi ricorda Benedetto XVI: "Fu lui a volermi Vescovo"

E’ morto Benedetto XVI. Aveva 95 anni. Da lunedì 2 gennaio il corpo sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

Ecco il ricordo del vescovo di Parma, Monsignor Enrico Solmi: "Ricordiamo il nostro caro papa Benedetto XVI. Lo ricordiamo con affetto, con gratitudine e ringraziamo il Signore di avercelo dato in un momento particolare della storia dell'umanità e della Chiesa. Ricordiamo la sua Fede, limpida, forte, e come abbia voluto trasmetterla alla Chiesa. La fede che è l'incontro con il Cristo ed è anche fatta della Parola del Signore che viene a noi attraverso la Chiesa. Nello stesso tempo è anche il Papa che ha parlato della Carità, che ha parlato dell'Amore in un modo sublime e oltretutto ha preso le difese dei fragili e dei deboli. Io non posso dimenticare papa Benedetto a Madrid quando venne giù il mondo, piovve, ci fu un fortunale e il Papa rimase lì con i suoi giovani. E alla mattina, come un nonno preoccupato, chiese se avevamo dormito bene, se avevamo riposato. Non posso, poi, dimenticare il Papa che mi ha voluto Vescovo e non posso dimenticare l'incontro che ho avuto con lui in quell'occasione: i suoi occhi penetranti e quando mi disse: “Ah lei è il vescovo di Parma: pregherò per lei”… Quelle parole sono rimaste dentro di me. E poi il Papa apparentemente timido ma coraggioso, capace di lasciare il posto perché quello che conta è il Signore".