Il vestiario per la popolazione ucraina viaggia con la Protezione Civile

Il Gruppo Comunale volontari della Protezione Civile di Parma in piena attività in questa domenica pre natalizia. Dopo averlo preparato ed imballato, i volontari del Comune hanno viaggiato verso l'hub 126 di Milano per consegnare caldo vestiario invernale, raccolto da ANCI, che arriverà alla comunità Ucraina che continua a resistere, nel gelo di questo inverno, agli attacchi che l'hanno privata di riscaldamento ed elettricita. ll gruppo ha coinvolto in questa operazione di solidarietà ASCOM e ConfCommercio che in pochissimi giorni hanno raccolto indumenti e coperte nuovi. Anci stimolera' questo tipo di raccolta, se dall'Ucraina arriveranno richieste in questo senso, in altri Comuni italiani. "Ai commercianti e a tutti coloro che si sono prodigati per sostenere il popolo ucraino, in questa guerra che segnerà le prossime Feste e non sembra trovare una conclusione, va il ringraziamento della nostra città, insieme alla vicinanza alla popolazione civile ucraina che nonostante i rigori invernali e le privazioni del conflitto continua a combattere con coraggio e a sperare in un futuro di pace e liberta'' vuole commentare Daria Jacopozzi Assessora alla Pace e alla Partecipazione del Comune di Parma.