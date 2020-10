Il virus non ferma le donazioni di sangue

Anche durante l'emergenza Coronavirus, le donazioni non si sono fermate e l'Emilia-Romagna ha continuato a cedere sangue (5.510 unità) a regioni che non ne avevano a sufficienza. I dati sono stati diffusi a Parma nel corso della 49esima Assemblea regionale dei soci Avis dell'Emilia-Romagna, all'insegna del tema - 'Un mondo di donazioni: Avis e il modello trasfusionale italiano nel panorama internazionale". Sono lievemente diminuite (-3,5%), le unità di sangue intero donate: 133.708 contro 138.609 dello stesso periodo del 2019, a fronte di un medesimo calo nel consumo delle unita' dovuto alla riduzione dell'attività clinica a seguito della pandemia. Sono infatti diminuite del 5,8% le unità trasfuse rispetto allo scorso anno (120.813 negli 8 mesi 2020 contro 128.284 del 2019). Aumentano invece le unità raccolte in aferesi, che passano da 41.741 a 46.596 con un aumento del 11,6%.

L'Emilia-Romagna è comunque riuscita a contribuire all'autosufficienza nazionale cedendo alle regioni deficitarie 5.510 unità di sangue. Anche nel 2019 l'Emilia-Romagna - con i suoi 138.241 donatori, di etaà media tra i 40 e i 45 anni - aveva l'indice di donazione, cioè il numero di donazioni effettuate per 1.000 abitanti, tra i migliori d'Italia: 62,5, a fronte del 49,4 a livello nazionale.

Nel 2019, l'andamento delle unità raccolte e trasfuse nella provincia di Parma segue il trend regionale mostrando però un leggero incremento delle unità di sangue intero raccolte rispetto al 2018 (+2%), in linea con l'incremento delle unità trasfuse. Sono state raccolte infatti 23.690 unità di sangue intero contro le 23.227 dell'anno precedente, in leggera diminuzione invece la raccolta di aferesi (-3%). Migliora l'indice di donazione per 1.000 abitanti, che è pari a 60,9, (era 60,4 nell'anno precedente). Il Servizio Trasfusionale di Parma ha consegnato 3.406 unità di sangue al Centro regionale sangue, in modo da contribuire all'autosufficienza regionale e nazionale