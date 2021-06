Il volo Catania-Parma arriva con tre ore di ritardo

Davvero pesanti ritardi segnalati alla claim company Italia Rimborso da numerosi passeggeri dei voli Ego Airways di ieri, Lunedì 28/06/2021.

"Nello specifico ci riferiamo ai voli in ritardo E3205 delle 6:30 che ha collegato l’Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì con l’Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Fontanarossa e al volo in ritardo E3303 Catania-Parma delle 12:25". Così si legge nel comunicato diffuso da ItaliaRimborso: "Il primo dei due voli operati dallo stesso aeromobile è partito, probabilmente a causa di un guasto tecnico, soltanto alle 16:23 ed arrivando a destinazione con un ritardo all’arrivo pari a 6 ore e 35 minuti, ritardo ridotto durante le altre tratte aeree della giornata ma che comunque ha portato ad un ritardo all’arrivo pari a 3 ore e 49 il volo Catania-Parma.

I rilevamenti tecnici effettuati dallo Staff di Italia Rimborso non avrebbero evidenziato alcuna circostanza eccezionale (per la quale non sarebbe possibile addebitare alla compagnia aerea la responsabilità dei ritardi), questo permetterebbe ai numerosi passeggeri di questi voli in ritardo di richiedere ed ottenere la “compensazione pecuniaria”, un risarcimento forfettario del disagio subito che ammonta a 250€ per singolo passeggero. In che modo chiedere la compensazione pecuniaria? Tutto molto semplice!

