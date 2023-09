'La mamma è la mamma, il papa è il papa': imbrattati i manifesti dei Pro Vita

Alcuni manifesti, affissi da un'associazione Pro Vita a Parma, sono stati imbrattati nei giorni scorsi. Le scritte 'La mamma è la mamma', 'Il papa è il papa', 'Un bambino è un bambino', 'Una bambina è una bambina' sono state coperte dalla scritta 'Queer Revolution', realizzata con una bomboletta spray.

"Noi di Pro Vita & Famiglia - si legge in una nota - non ci permetteremmo mai di imbrattare i manifesti delle associazioni che hanno principi e finalità diversi dai nostri. Ma notiamo che esiste davvero una differenza non solo di stile, ma anche di metodo, fra chi, come noi, sviluppa la propria azione sul piano pubblico nel rispetto della Costituzione e delle leggi, e chi, viceversa, ricorre al vandalismo pur di far tacere chi è contrario alle loro istanze".

"I cittadini di Parma facciano loro le loro valutazioni e traggano le loro conclusioni su questo comportamento. Per noi è semplicemente arroganza, pavidità, paura della verità. Ringraziamo gli amici di Liberi in Veritate per il loro impegno e siamo lieti di essere al loro fianco in questa battaglia in difesa della verità e del bene: e cioè, banalmente, che No è No, Sì è Si, La mamma è la mamma, il papà è il papà, Un bambino è un bambino, una bambina è una bambina, la biologia è la biologia. Ribadiamolo e non facciamoci intimidire. Più vandalizzeranno i nostri manifesti, più ne faremmo affiggere di nuovi. Vedremo chi sarà più tenace», così Simone Ortolani, referente dei circoli regionali di Pro Vita & Famiglia dell'Emilia Romagna".