Immatricolazioni all’Università: 1.830 domande

Oggi all’Università di Parma Click Day d’apertura immatricolazioni per gli 11 corsi ad accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito. I dati delle 18 parlano di 1.830 persone che hanno effettuato la prenotazione del posto.

I posti disponibili (dati comprensivi di studentesse e studenti extracomunitari) sono così ripartiti:

Biologia (LT) 199 posti (comprensivi di quelli assegnati con la prima selezione già chiusa)

Biotecnologie (LT) 110 posti (comprensivi di quelli assegnati con la prima selezione già chiusa)

Chimica (LT) 144 posti (comprensivi di quelli assegnati con la prima selezione già chiusa)

Chimica e Tecnologia farmaceutiche (LMCU) 133 posti

Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale) 60 posti

Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare (LT a orientamento professionale) 30 posti

Scienze dell’educazione e dei processi formativi (LT) 333 posti

Scienze motorie, sport e salute (LT) 251 posti

Scienze e Tecnologie alimentari (LT) 133 posti

Scienze zootecniche e Tecnologie delle produzioni animali (LT) 188 posti

Tecnologie e gestione dell’impresa casearia (LT a orientamento professionale)25 posti

Per tutti gli 11 corsi ad accesso cronologico con valorizzazione del merito (voto di maturità) la procedura di prenotazione del posto on line resta comunque aperta fino alle 12 del 22 luglio.

L’Ateneo ricorda che il codice identificativo numerico (assegnato a studentesse e studenti con la procedura di prenotazione del posto) non corrisponde alla posizione in graduatoria. La posizione in graduatoria sarà infatti calcolata sulla base sia dell'ordine cronologico di prenotazione sia del voto di maturità (che potrà essere inserito fino alle 12 del 22 luglio).

La pubblicazione della graduatoria avverrà il 29 luglio 2024 (ore 12) sul sito www.unipr.it.

Domani, mercoledì 17 luglio, alle 12 via alle iscrizioni per i corsi a libero accesso, che rimarranno aperte fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione.

La procedura per effettuare sia la prenotazione del posto sia l'immatricolazione è interamente online: dalla home page del sito web di Ateneo www.unipr.it basta cliccare sul bollino “Immatricolazioni 2024-25” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.