Immatricolazioni all'Università di Parma: 2.344 persone hanno presentato domanda

Sono senz’altro molto buoni i numeri con cui si è chiuso il primo bando per iscriversi agli 11 corsi dell’Università di Parma a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità: Biologia; Biotecnologie; Chimica; Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; Costruzioni Infrastrutture e Territorio; Farmacia; Qualità e Approvvigionamento di Materie prime per l’Agro-alimentare; Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi; Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali.

Nel complesso 2.344 le persone che hanno presentato domanda di iscrizione, a fronte di 1.745 posti complessivi a disposizione. La pubblicazione della graduatoria avverrà il 20 luglio (ore 12) sul sito www.unipr.it.

Ecco il dettaglio delle domande corso per corso alla chiusura del bando (una stessa persona può presentare domanda per più corsi; poi, se ammessa, potrà iscriversi a uno solo):

· Biologia 729 domande (199 posti)

· Biotecnologie 753 domande (110 posti)

· Chimica 283 domande (144 posti)

· Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 396 domande (133 posti)

· Costruzioni Infrastrutture e Territorio 22 domande (47 posti)

· Farmacia 421 domande (179 posti)

· Qualità e Approvvigionamento di Materie prime per l’Agro-alimentare 37 domande (28 posti)

· Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi 517 domande (333 posti)

· Scienze Motorie, Sport e Salute 589 domande (251 posti)

· Scienze e Tecnologie Alimentari 322 domande (133 posti)

· Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali 210 domande (188 posti)

Il 20 luglio alle 12 saranno pubblicate le graduatorie e l’immatricolazione dovrà essere effettuata dal 20 luglio (ore 15) al 26 luglio (ore 12), pena l’esclusione e la cancellazione dalla graduatoria.

Dal 1° agosto al 23 settembre 2022 sarà aperto il secondo bando per iscriversi a questi stessi corsi, che terrà conto del solo ordine cronologico senza valorizzazione del merito. Questa seconda graduatoria sarà utilizzata qualora risultassero posti ancora disponibili al termine della procedura di scorrimento del primo bando.

Il 1° agosto, giorno di apertura del secondo bando, per permettere a tutti di concorrere nelle medesime condizioni l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi quel giorno non sarà attivo.

Restano aperte le immatricolazioni agli altri 87 corsi di studio proposti dall’Università di Parma, caratterizzati da diverse tipologie di accesso; coprono tutte le aree disciplinari e stanno già riscontrando un alto numero di domande. Tutte le informazioni si trovano sul sito web dell’Università e sul sito “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta. unipr.it/, appositamente realizzato per le future matricole.