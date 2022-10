Immatricolazioni all’Università di Parma: scadenza il 21 ottobre per la maggior parte dei corsi magistrali a libero accesso

E' fissata alle 12 del 21 ottobre la scadenza per le immatricolazioni alla maggior parte dei corsi di laurea magistrale a libero accesso dell’Università di Parma.

Fa eccezione il corso di laurea magistrale in International Business and Development, per il quale invece c’è tempo fino al 16 dicembre alle 12.

Gli studenti e le studentesse in attesa del conseguimento del titolo triennale possono prenotare il posto entro la data di scadenza e poi immatricolarsi entro marzo 2023, fatta eccezione per International Business and Development che non ammette preiscrizioni.

Fra i corsi triennali immatricolazioni ancora aperte per Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie - Food System: Management, Sustainability and Technologies, fino al 15 ottobre, e per i corsi triennali a orientamento professionale Costruzioni Infrastrutture e Territorio e Qualità e Approvvigionamento di Materie prime per l’Agro-alimentare, entrambi fino al 31 ottobre.

Per accedere alla procedura di immatricolazione, da effettuare esclusivamente on line, è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/registrazione e seguire le istruzioni.

ATTIVO IL WELCOME POINT MATRICOLE

Fino al 31 ottobre è disponibile, nel Sottopasso del Ponte Romano, il Welcome Point Matricole, il punto estivo di informazione e accoglienza per i futuri studenti realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: un supporto indispensabile per le future matricole e anche per tutti coloro (studenti già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo. Anche quest’anno il personale è presente per fornire le indicazioni e il materiale cartaceo illustrativo necessari a soddisfare le esigenze informative di tutti i visitatori.

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/, che l’Ateneo di Parma ha appositamente realizzato per le future matricole.

Per le attività di orientamento è a disposizione degli studenti alle prese con la scelta universitaria e delle loro famiglie la UO Orientamento e Job Placement dell'Ateneo, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it