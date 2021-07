Immatricolazioni: oltre 1.700 domande per i corsi ad accesso cronologico

All'Università aperti i 9 corsi che contemperano ordine cronologico e valorizzazione del merito, per i quali la procedura di iscrizione on line resta comunque attiva fino alle 12 del 14 luglio

Oltre 1.700 persone hanno presentato domanda d’iscrizione ai 9 corsi ad accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito dell’Università di Parma nella giornata d’avvio delle immatricolazioni 2021-2022.

«In tutti i mesi della pandemia non ci siamo mai fermati e abbiamo lavorato intensamente per garantire diritto allo studio e continuità formativa anche grazie all’ausilio delle tecnologie, e ora siamo impegnati per il miglior rientro possibile in presenza e in piena sicurezza. Questi primi dati sono senz’altro incoraggianti - commenta il Rettore Paolo Andrei - e testimoniano che l’Università di Parma sta mantenendo la sua capacità di attrazione. Naturalmente non si può certo fare un bilancio oggi, visto che siamo solo all'inizio».

I dati delle ore 18 di oggi parlano di 1.724 persone che hanno effettuato la prenotazione, a fronte di 1.387 posti complessivi a disposizione per i corsi a numero programmato locale tra lauree triennali (LT) e lauree magistrali a ciclo unico (LMCU).

I posti disponibili (dati comprensivi degli studenti extracomunitari) sono così ripartiti:

Biologia (LT) 199 posti

posti Biotecnologie (LT) 110 posti

posti Chimica (LT) 144 posti

posti Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU) 133 posti

posti Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT) 50 posti

posti Farmacia (LMCU) 179 posti

posti Scienze Motorie, Sport e Salute (LT) 251 posti

posti Scienze e Tecnologie Alimentari (LT) 133 posti

posti Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LT) 188 posti

posti



Per questi corsi la procedura di iscrizione on line resta comunque aperta fino alle 12 del 14 luglio.