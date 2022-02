Impianti sportivi Bellè e Ceresini: dal Comune 800 mila euro per i nuovi spogliatoi

Nuovi blocchi spogliatoi per il Centro Sportivo Bellè e per il campo da football americano dedicato a Berselli, all’interno dell’impianto sportivo polivalente “Ernesto Ceresini” a Moletolo: il Comune ha stanziato rispettivamente 300 mila euro per il primo progetto e 500 mila euro per dare seguito al secondo, entrambi compresi negli obiettivi legati a Parma città dello Sport.

Soddisfazione è stata espressa dal Vicesindaco con delega allo Sport, Marco Bosi, e dall’Assessore ai lavori pubblici, Michele Alinovi, che hanno confermato l’impegno dell’Amministrazione a favore dello sport attraverso la realizzazione di strutture a servizio di diversi impianti cittadini. “Questi interventi – hanno sottolineato - proseguono le politiche messe in campo in questi anni, finalizzate a riqualificare e a realizzare nuovi luoghi di socializzazione dedicati allo sport, in particolare nelle periferie, per promuovere la qualità delle relazioni tra i cittadini, accompagnare la crescita delle giovani generazioni, i corretti stili di vita, l’inclusione ed il presidio sociale che favorisce anche la sicurezza. Lo sport dilettantistico e semiprofessionistico è un bene prezioso che va tutelato e valorizzato ed in questa logica si inseriscono gli interventi programmati”.

L’intervento riguardante il Bellè, di un costo pari a 300 mila euro e inserito nel programma triennale delle opere pubbliche per l’annualità 2022, prevede la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi, a servizio di campi da calcio omologati dalla FIGC, dato che attualmente l’impianto sportivo è già dotato di blocchi spogliatoi per le attività di calcio, che sono, però, sottodimensionati rispetto al fabbisogno dell’impianto stesso. Il nuovo blocco spogliatoi a uso calcio sarà dimensionato in modo tale da poter ospitare due spogliatoi per un massimo di 20 atleti ciascuno, con annessi servizi igienici, spogliatoio per arbitri con servizio igienico dedicato e un locale infermeria con relativo servizio igienico.

A questo si aggiunge il ripristino delle aree esterne. Il nuovo blocco spogliatoi sarà posizionato ortogonalmente rispetto al blocco spogliatoi esistente ad uso calcio a 5 e parallelamente alla sede stradale, e sarà separato dal blocco esistente da un corridoio aperto coperto.

Per i lavori legati al campo da football americano dedicato a Berselli, all’interno dell’impianto sportivo polivalente “Ernesto Ceresini” a Moletolo, il Comune ha stanziato 500 mila euro: il nuovo blocco spogliatoi risponde alle norme CONI per l’impiantistica e sarà principalmente utilizzato per l’allenamento della squadra di football americano locale, con dimensionato coerente al numero medio di atleti. La capienza è di 44 posti, suddivisi in due blocchi da circa 20 posti ciascuno. La sua realizzazione permetterà di ottenere l’omologazione del campo, secondo le norme CONI attualmente vigenti e comprenderà il locale per arbitro, l’infermeria, il deposito attrezzi ed il locale tecnico.

Sarà collocato sul lato est del campo da football americano, con orientamento nord – sud, in vista anche di eventuali ampliamenti futuri, destinati ad ospitare locali a servizio delle attività sportive che si svolgono all’interno del centro sportivo. Sarà all’avanguardia da un punto di vista energetico, di sicurezza sismica ed antincendio.