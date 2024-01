Impresa Pizzarotti, nuove assunzioni a tempo indeterminato

Impresa Pizzarotti, azienda leader nel settore delle Infrastrutture e delle Costruzioni, lancia la nuova edizione del Graduate Program, un programma «gender inclusive» biennale rivolto a giovani laureati/e, laureandi/e di ogni università delle facoltà di Ingegneria, Geotecnica e Mineraria e Geologia. Il progetto prevede un percorso strutturato di formazione e acquisizione di competenze tecniche e gestionali attraverso un primo periodo di onboarding e successivo training on the job sui cantieri Italia ed estero in affiancamento a tutor qualificati/e.

In continuità con l’impegno che Impresa Pizzarotti porta avanti da anni nell’individuazione e promozione di giovani con potenziale, il Graduate Program rappresenta un progetto strategico per un’azienda che guarda al futuro in ottica di crescita, attivando e sviluppando percorsi di carriera definiti e attenti alle singole esigenze, opportunità di formazione e sviluppo che garantiscano un apprendimento e miglioramento continuo.

Il percorso si articola in tre fasi consecutive:

Onboarding & Formazione : circa un mese di formazione presso la Sede di Parma per entrare in contatto a 360° con il mondo Pizzarotti attraverso la partecipazione a corsi, accademie, visite in cantiere e testimonianze di carriera.

: circa un mese di formazione presso la Sede di Parma per entrare in contatto a 360° con il mondo Pizzarotti attraverso la partecipazione a corsi, accademie, visite in cantiere e testimonianze di carriera. Prima esperienza in cantiere & Mentorship : L’esperienza sul campo avviene tramite il meccanismo della job rotation su 3 macro ambiti, Ufficio Tecnico, Produzione e Project Control, sotto la supervisione di mentor qualificati e interni all’organizzazione, con lo scopo di dare supporto ad integrarsi nella realtà aziendale e a far emergere il potenziale di ognuno, mettendo a disposizione la propria esperienza per un trasferimento efficace di competenze e know how.

: L’esperienza sul campo avviene tramite il meccanismo della job rotation su 3 macro ambiti, Ufficio Tecnico, Produzione e Project Control, sotto la supervisione di mentor qualificati e interni all’organizzazione, con lo scopo di dare supporto ad integrarsi nella realtà aziendale e a far emergere il potenziale di ognuno, mettendo a disposizione la propria esperienza per un trasferimento efficace di competenze e know how. Seconda esperienza in cantiere: Al termine del primo anno in cantiere possono aprirsi i seguenti scenari: reinserimento presso altro cantiere o definizione del ruolo presso la commessa attuale.

Le candidature per la seconda edizione del Graduate Program sono aperte fino al 31 gennaio 2024. Per saperne di più https://www.pizzarotti.it/ opportunities.aspx