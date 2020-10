In arrivo le colonnine con gel igienizzante per il centro

Il centro storico di Parma sarà dotato di una serie di colonnine per l’erogazione di gel igienizzante manuale o automatico. Lo ha deciso il Comune, che si servirà della ditta milanese Doppiavu per fornire il centro storico di 18 colonnine dispenseranno gel non ancorate al suolo di dimensioni indicative 30 x 155 x 30 cm complete di cornice a scatto A4 per messaggi al pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le colonnine saranno comprensive di erogatore gel igienizzante manuale o automatico (capacità erogatore: 1000 ml) e con la modalità di funzionamento a pressione o touchless e dovranno essere posizionate precisamente nelle zone del centro storico indicate dal Comune di Parma e il messaggio dovrà essere stampato a cura del fornitore e su indicazione del committente. E’ ritenuto essenziale adottare azioni volte alla tutela della popolazione oltre che dei turisti soprattutto nel centro storico della città.