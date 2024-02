In arrivo le prime telecamere di monitoraggio del traffico: modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità in strada Aargini, strada Farnese e via Perlasca, per lavori di installazione telecamere di monitoraggio del traffico, secondo quanto previsto dall’ordinanza dirigenziale. Nei giorni 26/27/28 febbraio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, in strada Argini, corsia adiacenza rotatoria tangenziale sud SS9 VAR/A, verrà istituito il divieto di circolazione. Sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da sud a nord. Pertanto, i veicoli, provenienti da via Pastrengo e diretti a sud verso strada Argini /Tangenziale, seguiranno la deviazione in strada Bassa dei Folli, per proseguire lungo via Biagi, strada Traversetolo e la Tangenziale sud. Nei giorni 28 e 29 febbraio e 1° marzo 2024, strada Farnese, adiacenza civ.43/2, sarà interessata dal restringimento di carreggiata, destituzione fermata bus ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’ area di parcheggio adiacente l’incrocio con Via Perlasca (Capolinea bus n°1). Il giorno 29/02/2024, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, via Perlasca, all’ incrocio con strada Farnese, sarà chiusa al traffico. Per il quartiere Parma Mia sarà possibile accedere tramite svincolo tangenziale oppure attraverso Strada Farnese, attraverso via Oriana Fallaci e via Montanelli.