In arrivo più di 1 milione e 200 mila euro per il Marconi e il Romagnosi

La Provincia di Parma ha ottenuto altri finanziamenti Pnrr per migliorare le scuole superiori del territorio. Se tratta di 1 milione e 280 mila euro. Di questi, quasi 480 mila euro serviranno per il primo stralcio del miglioramento sismico del liceo “Romagnosi”, in particolare l’irrigidimento di alcuni setti murari e la cerchiatura di una parete necessaria per allargare un’aula; i lavori saranno realizzati quest’estate. 800 mila euro invece sono destinati alla manutenzione straordinaria del liceo “Marconi” succursale di Via Gioia, che serviranno per il recupero definitivo del seminterrato, così da consegnare nuovi spazi alla scuola, dotati anche dei relativi servizi; i lavori saranno aggiudicati entro il prossimo settembre. Assegnati anche finanziamenti per 1,714 milioni di euro al Comune di Parma per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola primaria Micheli, per 1,170 milioni di euro al Comune di Noceto per l’adeguamento sismico dell’Icr Pezzani e 101 mila euro al Comune di Felino per l’adeguamento impiantistico e l’eliminazione delle barriere architettoniche della scuola secondaria di primo grado Solari.



Particolarmente soddisfatto il Presidente della Provincia Andrea Massari: ”L’edilizia scolastica è nel cuore e nella testa della Provincia di Parma – afferma - Crediamo nel futuro investendo su scuole più sicure e moderne. Questo ulteriore finanziamento per le nostre scuole è il risultato del buon lavoro dei nostri uffici”.