In bici da Torrile a Parma per lavoro: premiata da Fiab

Data la forte incidenza che hanno nella mobilità urbana gli spostamenti per andare al lavoro, Fiab-Parma Bicinsieme e Bike Food Stories hanno ritenuto di premiare chi lo fa usando la bici. Ogni anno durante la Settimana della Mobilità Sostenibile verrà assegnato il premio Ciclista Urbano a tre lavoratori-ciclisti. Il premio consiste in un buono acquisto di 100 euro per il primo classificato, 50 euro per il secondo e 25 euro per il terzo, l'iscrizione gratuita a FIAB e una pergamena.

La valutazione terrà conto di una serie di parametri, come la distanza percorsa tra l’abitazione e il luogo di lavoro, la continuità d’uso nei giorni della settimana e durante l’anno, il tipo di strada percorsa, il beneficiare o meno di incentivi aziendali. Nella prima edizione, non ancora in forma di concorso, sono stati premiati tre lavoratori, tra cui una donna, noti per le loro già' buone abitudini negli spostamenti nel casa-lavoro con tragitti quotidiani persino di quasi 40 chilometri tra andata e ritorno. Antonella percorre 20 chilomentri San Andrea di Torrile fino a piazza Garibaldi in bici seguendo strade a basso traffico e piste ciclabili; Michele ha deciso di sostituire la macchina con una bici elettrica per spostarsi da Vicofertile a Parma per un totale di 10km.

Marco percorre tutti i giorni Parma-Noceto , circa 40 chilometr tra andata e ritorno con una bici gravel usando sempre abbigliamento ad alta visibilità. Il premio intende mostrare alla nostra comunità esempi individuali virtuosi per indurre un cambiamento radicale diffuso negli spostamenti sul nostro territorio. Secondo uno studio del Comune il 50% degli spostamenti Casa-Lavoro si concentra all'interno dell'area urbana e ben il 70% dentro il perimetro del comune di Parma. La scelta di incentivare l'uso delle bici, dei mezzi pubblici e in generale favorire la mobilità sostenibile è la strada da percorrere per offrire un'alternativa alle auto private e rendere la città più sicura e vivibile.

Dal 1 gennaio 2023 è lanciata la campagna per trovare i possibili candidati 2023. I lavoratori-ciclisti che intendono partecipare al Premio dovranno rispondere alle domande di un questionario che troveranno sul sito Fiab Parma (www.fiabparma.it) ed inviarlo a bicinsieme@yahoo.it entro il 31 agosto. La valutazione e la nomina dei premiati sarà affidata a una giuria composta da un membro di Fiab Parma, da Bike Food Stories e dal Mobility Manager del Comune di Parma