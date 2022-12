Si intitola “In bicicletta lungo la Via Emilia con Giovannino Guareschi” la mostra fotografica realizzata nello Spazio ’51 di Palazzo Giordani, e aperta al pubblico dal 1° al 12 dicembre, organizzata dall’associazione Amici di Guareschi, col patrocinio della Provincia di Parma. Il tema dei 20 pannelli della mostra fotografica è da un lato il viaggio in bicicletta, da Piacenza a Rimini, che Guareschi compì su due ruote nel 1941 lungo l’antica via consolare che dà il nome alla nostra Regione, per conto del Corriere della Sera, dall’altro la nascita di “Mondo Piccolo” e l’edizione di lusso dell’opera, che Guareschi realizzo per beneficenza, a favore degli alluvionati del PO nel 1952, utilizzando per la copertina la foto iniziale di quel viaggio, colorata a mano.



La mostra è stata inaugurata stamattina, dal Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari, con gli Assessori del Comune di Parma Gianluca Borghi (Ambiente e Mobilità sostenibile) e Chiara Vernizzi (Rigenerazione urbana), il consigliere regionale Matteo Daffadà, il consigliere comunale Franco Torreggiani ed Egidio Bandini dell’Associazione Amici di Guareschi che ha promosso la mostra.