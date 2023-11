“In brodo fest” al Laboratorio aperto

Dal 2 al 23 dicembre al Laboratorio Aperto di Parma si terrà “In Brodo Fest”, una serie di appuntamenti gratuiti dedicata al brodo, per accompagnarci al Natale. Un intero mese di iniziative riservate al brodo, raccontato partendo da una dimensione locale per poi aprirsi al mondo: dalla scoperta (o dalla riscoperta) delle tradizioni locali e del nostro anolino, la pasta ripiena in brodo del giorno di Natale sulle tavole di tutti i parmensi, per arrivare alle tradizioni natalizie di tutto il mondo, anch’esse legate alle lunghe preparazioni dei più svariati brodi.

Il primo appuntamento è sabato 2 dicembre alle 17:30 con “Anolini e altre rotondità”, iniziativa a cura dai Musei del Cibo della Provincia di Parma e dedicata al re della tavola natalizia parmigiana e parmense che, in compagnia di Giancarlo Gonizzi in dialogo con Giovanni Ballarini, Luca Cesari, Andrea Grignaffini e Giovanni Iapichino, porterà a interrogarsi sulla provenienza dell’anolino, sull’origine del suo nome e sulle tradizioni ad esso collegate. Sarà presente anche il dicitore dialettale Enrico Maletti per regalare al pubblico la lettura di due poesie dedicate all’anolino.

Domenica 3 dicembre alle 16:30 è in programma “Un mondo di Natale”, il laboratorio per bambini a cura di ParmaKids APS in cui verranno raccontate le tradizioni svedesi con protagonisti folletti, luminarie e cibi tipici.

Sempre domenica 3 dicembre, alle ore 17,“Uno, nessuno e centomila… anolini!”, una sfida tra gli anolini, cittadini e della provincia, riconosciuti, legati al territorio o particolarmente inclusivi (l’anolino De.Co. di Fidenza, l’anolino solidale, l’anolino morbino di Mezzani, l’anolino gluten-free e anolino di montagna).

Martedì 5 dicembre, alle ore 18, nella Sala Show Cooking si terrà “Il sapore del Natale”, iniziativa a cura di Peperoncineria che ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei brodi di festa e dei brodi di penitenza nel Sud Italia.

Mercoledì 6 dicembre, alle ore 17, in Sala Show Cooking, “Anolini alla nostra maniera”, un appuntamento a cura di Musei del Cibo di Parma e dedicato ai bambini che, accompagnati da due educatori, impareranno a realizzare gli anolini, a partire dall’impasto della sfoglia.