In crescita le imprese guidate da giovani nel 2023: ma non a Parma

Il 2023 si chiude positivamente per le imprese giovanili in Emilia-Romagna: i dati Infocamere vedono Parma, però, in fondo alla classifica regionale per le imprese capitanate da under 35 al 31/12/2023 con un tasso pari al 7,2%. La crescita delle imprese giovanili in regione risulta positiva anche su base annuale: infatti l'incremento rispetto al 31/12/2022 vede un aumento di 63 imprese, con una variazione tendenziale pari al +1,3%.

La provincia di Modena riesce a piazzarsi al secondo posto in regione per numero di imprese gestite prevalentemente da giovani, con una quota di imprese giovanili pari al 7,9%, facendo retrocedere al terzo posto la provincia di Ferrara (7,8%); il primato per il tasso di imprese giovanili sul totale imprese rimane sempre in capo a Reggio Emilia con una quota di imprese giovanili pari all' 8,5% del totale, mentre Bologna si consolida al quarto posto in linea con la media regionale (7,6%), seguita da Piacenza (7,5%) e Parma insieme a Rimini (7,2%). La provincia con imprese più ‘vecchie' risulta ancora una volta Forlì-Cesena con un tasso di imprese giovanili pari al 6,9%, subito dopo Ravenna la quale presenzia con un 7,0% di imprese giovanili.