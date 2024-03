In Emilia-Romagna presenza importante delle imprese femminili nel commercio e nel turismo

Sono 83.913 le imprese femminili attive in Emilia Romagna a fine 2023, pari al 21% di tutte le imprese attive (391.426 ) in Regione, con picchi di quote di presenza del 37% (15.019 imprese) nel commercio al dettaglio e del 31% nel settore del turismo (29.447). Un dato importante, che dimostra come in questi settori, la presenza femminile sia particolarmente rilevante. Per questo Confesercenti dedica particolare attenzione a queste imprese e attraverso il Servizio Impresa Donna, propone a chi vuole avviare un’attività in questi settori consulenza personalizzata, opportunità di credito agevolato, percorsi formativi specifici e servizi su misura.

”I dati relativi alla presenza di imprese femminili in Emilia-Romagna – dichiara Francesca Chittolini di Impresa Donna Emilia Romagna - confermano la vitalità delle imprese al femminile e l’importanza che queste rivestono per l’economia regionale. Occorre, quindi, offrire alle donne la possibilità di avere le stesse opportunità di competere sul mercato di tutte le altre imprese, rendendo più accessibili servizi, quali quelli legati alle varie fasi della maternità e alle politiche di welfare, poiché il contributo delle donne nella gestione delle imprese non è solo quantitativo ma anche di grande qualità, innovazione e originalità”.

Proprio in questi giorni, Confesercenti, attraverso il proprio centro di formazione professionale, Nuovo Cescot Emilia Romagna, ha lanciato il progetto “Le donne protagoniste dell’innovazione digitale”, una serie di corsi gratuiti in diverse città della regione per accrescere le competenze digitali delle donne e permettere a loro di inserirsi nel mondo del lavoro o migliorare la propria posizione professionale. Tutte le informazioni su questo progetto sono reperibili sul sito internet del Nuovo Cescot Emilia Romagna: www.cescot.emilia-romagna.it.