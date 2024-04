In migliaia in piazza per il concerto di Dargen D'Amico

Il 25 aprile si è concluso con il botto. A Parma gran finale con il concerto in piazza Garibaldi di Dargen D'Amico. Oltre cinquemila persone tra giovani e famiglie hanno assistito al concerto del rapper e cantautore 43enne. Il concerto è scivolato via sulle note del cantante milanese che ha fatto ballare la piazza, anche se poco dopo le 22 è stato sospeso per consentire le cure del personale sanitario a uno spettatore, nei pressi del palco, che aveva accusato un malore. Dopo l'intervento, il concerto è ripreso.