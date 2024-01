In Pedemontana è arrivato un nuovo pulmino per il Taxi sociale

Da oggi per le strade dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense c’è un Taxi sociale nuovo di zecca: un pulmino attrezzato per il trasporto delle persone fragili, frutto della generosità di 39 aziende del territorio che hanno aderito al progetto “Città ad Impatto Positivo”. Un virtuoso modello dipartnership pubblico-privata tra Azienda Pedemontana Sociale (APS) e PMG Italia Spa, impresa “benefit”specializzata in iniziative di inclusione sociale, sostenibilità ambientale e formazione che opera su tutto il territorio nazionale insieme al main sponsor Fondazione Conad. Il mezzo, un Fiat Ducato a nove posti attrezzato con un elevatore a norma per le carrozzine, è stato donato in comodato d’uso ad APS, che dovrà pensare soltanto al carburante, perché tutti gli altri costi di manutenzione, assicurazione e cambio gomme compresi, saranno coperti dal progetto.

La consegna ufficiale del pulmino dedicato al “Servizio di accompagnamento sociale” si è svolta nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio, con una doppia cerimonia in Corte Agresti a Traversetolo e in Rocca Sanvitale a Sala Baganzaper agevolare la partecipazione dei rappresentanti delle aziende, ai quali è stato consegnato un attestato di ringraziamento. Al taglio del nastro di Traversetolo, accompagnato dalla benedizione del mezzo da parte di don Giancarlo Reverberi, è intervenuto il sindaco e presidente di APS Simone Dall’Orto. «Il Comune di Traversetolo, insieme agli altri Comuni dell’Unione Pedemontana, è impegnato sempre in prima linea nel sostenere tutto quello che è “sociale” – ha sottolineato Dall'Orto –. Qualche anno fa abbiamo inaugurato il Centro diurno nel cuore del paese sotto il palasport, e a fianco è stato collocato il centro sociooccupazionale per le persone con disabilità. Un progetto innovativo di inclusione, in un’area dove si trova un parco giochi frequentato da bambini e famiglie. Grazie a questi mezzi fondamentali, i volontari garantiscono alle persone fragili la possibilità di accedere ai servizi e un ringraziamento va alle aziende, che hanno dimostrato la sensibilità del nostro tessuto territoriale».

A spiegare quanto il “Servizio di accompagnamento sociale” sia importante ci ha pensato, dati alla mano, il suo responsabile di APS Fabio Garagnani: «Nel 2023 sono stati percorsi 423mila chilometri per 29mila viaggi, garantendo la mobilità a 250 persone. Per questo desidero ingraziare le aziende che hanno partecipatoi al progetto, insieme aivolontari di Auser, del Circolo Verdi di Monticelli e alle coordinatrici di APS, Monia Anelli e Cristina Sartori».

«PMG Italia è una società benefit che ha come mission generare impatto positivo, mettendo in rete imprenditoria, enti locali e scuola, sotto l'aspetto di tre macroaree: inclusione sociale, ambiente e formazione – ha osservato Gianluca Palazzetti, responsabile territoriale per gli Enti locali della società –. Con questo nuovo progetto abbiamoallargato il raggio di azione, occupandoci di ambiente e sensibilizzazione dei giovani su diverse tematiche».

Presente alla cerimonia anche Barbara Pisanu presidente della Cooperativa onlus “Mainetti 3.0” che gestisce l’Istituto Tecnico Economico, dove in mattinata gli studenti hanno partecipato ad una sessione formativa sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione all’ambiente e alle persone più fragili, organizzata sempre nell’ambito di “Città ad Impatto Positivo”. I ragazzi realizzeranno progetti concreti ad impatto positivo e i migliori verranno premiati con delle borse di studio al termine di un contest che si concluderà il prossimo 27 febbraio.

A Sala Baganza il pulmino è stato nuovamente inaugurato alla presenza del sindaco e presidente dell’Unione Pedemontana Parmense, Aldo Spina, del suo assessore alle Politiche sociali, Giuliana Saccani, e di quelli di Felino e Collecchio, Debora Conciatori e Costanza Guerci. «Il nostro sistema economico è sempre molto vicino alla nostra comunità e trova sempre diversi modi per dimostrare quanto sia spiccato dalle nostre parti il tema della responsabilità sociale – ha detto Spina –. Quando si vedono passare mezzi come quelli di Pedemontana sociale, che hanno un’identificazione ben precisa sul fatto che siano stati resi possibili dal contributo delle nostre aziende, ci si apre il cuore, e a loro va il nostro ringraziamento».

«Iniziative come queste sono fondamentali per la nostra comunità, perché ci permettono di dare un servizio importante alle persone fragili», hanno sottolineato le delegate al welfare. «Ci fa piacere che le aziende dei nostri territori si siano dimostrate sensibili al tema del sociale – hanno aggiunto –. Un tema spesso percepito in modo astratto, perché si fa fatica a far comprendere i tanti servizi a disposizione dei cittadini in difficoltà. Questo progettodimostra, al contrario, quanto sia un tema concreto e ringraziamo PMG e gli imprenditori che lo hanno reso possibile».

Sempre nell’ambito del progetto, l’azienda Alcar Uno della famiglia Levoni ha voluto donare una borsa per lo sport aSamir, un ragazzo della squadra di calcio paralimpico“Insuperabili” che gioca nella nazionale.

Le 39 aziende che hanno contribuito

Campanini Srl, Rubera Prefabbricati Srl, Sabbiatura Fontana Snc di Fontana, CAAM Automation Service Snc, Steel Project Inox Srl, Special Stamp Sas di Ferri Armando, REAN Carpenterie metalliche Srl, Admeta Srl, C.B.M. Snc di Conciatori Bruno & C., Chierici Antonio & C. Snc, A.G.M. Srlm I.C.M. Spa, Fornovo Gas Spa, Tecnostampi Srl, IEC + Srl, Centercolor Sas di Tondelli, Clas-Vert Trasporti Srl, La Bottega del Pulito Sas, F.C.F. Srl, Ottica Brignoli Srl, Autotrasporti Agliari Sergio Srl, Treinox Meccanica Srl, Mutti Spa, Piovani Nello di Piovani Davide Snc, Amoretti Lina e C. Snc, Morganti Srl, Bonassi Snc di Bonassi Aldo-Mauro, Sandrini Legnami Srl, Autoriparazioni Pacchiani, Azienda Agricola “La Steccata” A R.L., Personal Fit Snc di Bernardi, G.R. System Srl, Racof Srl, Bar Gelateria Europa Snc di Sola, Società Agricola del Poggetto Paolo, Nuova Bert Salumi Srl, Alcar Uno Spa, Perlizziari Srl, ItalgroupAlimentari Srl.