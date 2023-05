In provincia di Parma al via il nuovo turismo X-Scape Experience On The Road con i Castelli del Ducato

Un nuovo modo di fare turismo rendendo sempre più coinvolgenti, dinamiche e innovative le esperienze turistiche-culturali sul territorio emiliano. Parma e i Castelli del Ducato innovano le loro proposte per i visitatori aggiungendo le "X-Scape Experience On The Road", oltre alle classiche visite guidate ed eventi che settimanalmente si snodano in tutti i manieri.

Da metà maggio, a partire dal weekend 13-14 maggio e tutti i giorni fino a dicembre 2023 si potrà, infatti, giocare in presenza e in modo interattivo in alcuni favolosi borghi e paesi dei Castelli del Ducato coinvolgendo i centri storici ed i monumenti grazie anche al supporto dei Comuni coinvolti e del Ptpl 2023 di Destinazione Turistica Emilia. Al via complessivamente 6 nuove misteriose trame tutte da giocare tra segreti millenari, immaginazione e immaginario in sei bellissime storiche mete turistiche in Emilia dove si potrà girare in cerca di indizi tra castelli da incanto e palazzi antichi, dove superare prove che sbloccano missioni speciali da risolvere per vincere i game experience.

"Ricordi dal Passato", ispirato alla magica storia della Fata Bema, è la trama che potete prenotare e giocare nel borgo di Montechiarugolo (Pr) dalle 9 alle 22. Perchè venne additata come strega la bellissima Bema? Perchè il potente Ranuccio Farnese la temeva? E cosa accadde a Montechiarugolo quando venne amorevolmente accolta dalla nobile famiglia dei Conti Torelli? Tra immaginario e immaginazione, andrete alla ricerca di enigmi insoliti. Riuscirete a risolvere l'arcano? Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it.

"Legame Antico", ispitato alla fantasmatica presenza di Vittoria Terzi, è la trama che potete prenotare e giocare alla Rocca dei Terzi di Sissa Trecasali (Pr). Perchè la dolce Vittoria non poteva vivere il suo amore con Morello da Parma? Tra fantasia e storia, tra immaginario e immaginazione, andrete alla ricerca di enigmi insoliti. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it.