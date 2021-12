In vendita gli anolini solidali

Da ieri gli anolini solidali sono a disposizione dei parmigiani in 35 punti punti vendita. (info: https://www. parmafacciamosquadra.it/). I fondi raccolti da questa maratona di solidarietà andranno ad attività e progetti dedicati a ragazzi e ragazze che vivono a Parma e che hanno minori opportunità di un percorso di crescita e formazione equilibrato.

Nei sacchetti di anolini che si vendono da oggi c'è il lavoro di tanti volontari, come c'è tempo dedicato da quelli che sono nelle postazioni sparse sul territorio e che li offrono per le tavole delle Feste.

La produzione continua, l'entusiasmo non manca, l'obiettivo di questa edizione 2021 dell'anolino solidale è quello di far ripartire le vite giovani di ragazzi e ragazze che sono stati travolti dalla pandemia grazie ad una comunità che si ritrovi anche quest'anno unita, educante e pronta a sostenerli.

Nelle cucine operose dove non si smette di impastare e suddividere il goloso ripieno ci sono tante dipendenti del Comune, molti volontari di Parma 2020 e diversi amministratori.

"Ogni anno ritroviamo uno spirito che unisce nel buono, attraverso l'appartenenza ad associazioni o semplicemente rispondendo individualmente alla chiamata della tradizionale maratona solidale. E' uno dei momenti in cui Parma mostra in maniera più bella il suo carattere solidale e quanto sappiamo fare una grandissima squadra per le cause buone" dice Nicoletta Paci Assessora alla Partecipazione ed Associazionismo impegnata nello stand sotto i Portici del Grano.