In viaggio per un trapianto di cuore, bloccato per i lavori in autostrada: la Stradale lo scorta in ospedale

Si stava recando all'Ospedale di Pisa in auto, con la propria famiglia, per essere sottoposto ad un trapianto di cuore ma l'autostrada era interrotta da alcuni lavori. I poliziotti della polizia Stradale, dopo aver verificato le condizioni di sicurezza, hanno scortato l'auto per permettere al paziente di arrivare nei tempi previsti. E' questo l'episodio, a lieto fine, che è andato in scena nella serata di lunedì 20 luglio a Fornovo. L'uomo, dopo essere partito dalla provincia di Parma per andare a Pisa si è reso conto che per lavori di manutenzione le gallerie del tratto appenninico dell’A/15 nel tratto autostradale Fornovo – Borgotaro erano chiuse al transito con obbligo di uscita a Fornovo per la direzione Sud e Borgotaro per la direzione Nord.

Il paziente ha chiamato i poliziotti riferendo che nel pomeriggio era stato contattato da personale sanitario dell’ospedale di Pisa per sollecitarlo a raggiungere con urgenza l’ospedale per la disponibilità di un cuore indispensabile al suo trapianto. L’uomo ha quindi riferito di essere giunto nei pressi del casello di Fornovo di Taro e di non poter proseguire per l’interruzione del percorso dovuta a lavori di manutenzione alle gallerie del tratto appenninico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti della Stradale, dopo essersi accertatid dell'eventuale presenza, nelle zone di manutenzione, di ostacoli o pericoli tali da impedire alla famiglia di proseguire il proprio viaggio verso l’Ospedale di Pisa, hanno predisposto un servizio di scorta dalle pattuglie della Sottosezione di Berceto e Pontremoli per l’attraversamento della tratta autostradale interrotta. Le stesse pattuglie hanno proseguito la scorta per ulteriori 60 km circa in modo tale da non far perdere ulteriore tempo a causa del traffico.