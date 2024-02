“Inaugurata appena 5 mesi fa, ma la palestra Campanini è già vecchia e non può essere usata”

"La palestra Campanini (piazzale Sicilia a Parma), inaugurata a settembre 2023, non è stata ancora omologata per ospitare le partite di qualsiasi campionato". Lo fanno notare alcuni cittadini che hanno scritto alla redazione di Parmatoday.

"In quanto mancante di spogliatoi per gli arbitri, di tribune all’interno (impossibilità anche di posizionare delle panchine all’interno, visto il materiale sportivo presente in palestra di proprietà della scuola), tutto questo non consente gli allenamenti delle varie Società sportive, a cui è stata data in concessione la palestra, che quindi dovranno svolgersi a “porte chiuse” per una questione di sicurezza. Con la carenza di spazi sportivi a Parma costruire un impianto nuovo e già obsoleto a distanza di pochi mesi e che di fatto potrà essere utilizzato solo “parzialmente” , questa situazione fa veramente riflettere".