Inaugurata la mostra dei Presepi di Parma

Ha inaugurato questa mattina la XXVII edizione della Mostra dei Presepi organizzata dalla sede locale dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Parma. La rassegna, che ogni anno s’inserisce all’interno delle manifestazioni natalizie della Città, ha il patrocinio del Comune di Parma e rimarrà aperta fino al prossimo 6 gennaio 2023 all’interno del Chiostro del Convento SS.Annunziata. All’interno del percorso espositivo si possono ammirare una quarantina di presepi provenienti da una fitta rete di scambi con appassionati ed con altre sedi dell’Associazione prevalentemente nel Nord Italia. Diversi i presepi realizzati dai soci della Sede di Parma: si va dalle più classiche natività ambientate nelle corti rurali del nostro Appennino o della Bassa parmense, caratterizzate dalla presenza di animali e di elementi tipici della tradizione contadine; a natività di tipo orientale, dove il paesaggio è quello tipico delle zone di Betlemme e Gerusalemme, con case di stampo orientale e grotte. Fortemente caratteristici sono i presepi napoletani: una tradizione molto sentita nel Sud Italia, ma conosciuta in tutto il mondo. Qui la Natività trova posto all’interno di templi oppure in piazze sapientemente costruite e circondate di tutti i mestieri artigiani.

“La tradizione del presepio - spiegano i soci della Sede di Parma dell’AIAP - nasce dalla realizzazione del Presepe di Greccio, di San Francesco d’Assisi. La nostra sede è stata fondata nel 1979 da Fra’ GianGabriele, un frate appassionato di presepi che insieme ai primi soci ha portato all’Annunziata questa bella tradizione di Natale con l’allestimento delle prime mostre. Da allora portiamo avanti l’arte del presepio, con passione ed impegno per dare ogni anno alla Città un’esposizione diversa e di qualità”. La mostra è aperta tutti i giorni ed osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Al mattino è possibile prenotare una visita gratuita per le scolaresche, inviando una mail all’indirizzo stampa- aiap.pr@virgilio.it. Per rimanere sempre aggiornati su novità e appuntamenti è attiva la pagina Facebook “Associazione Italiana Amici del Presepio - Sede di Parma”.