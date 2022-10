Inaugurata la mostra di Fogliazza “BÈBIGHÈNG. I figli degli altri”, al Centro Giovani Montanara

Inaugurata questa mattina, al Centro Giovani Montanara in Via Pelicelli 13A, la mostra di Gianluca Foglia, in arte “Fogliazza” , dal titolo “BÈBIGHÈNG. I figli degli altri”, aperta fino al 24 dicembre, dopo il successo riscosso in estate negli spazi all'aperto del Circolo Pro Parma a Moletolo.

Proposta nell’ambito delle iniziative collaterali al Festival della parola – IX edizione, la personale di Fogliazza continua grazie all’iniziativa del Comune di Parma - Assessorato alla Comunità Giovanile e alle Politiche Giovanili. Si tratta di un percorso di suggestione e che invita ad una riflessione “dal basso”, scevra di retorica su un tema di grande attualità, il fenomeno del bullismo e della microcriminalità, connesso al disagio giovanile.

Il nuovo allestimento è stato inaugurato oggi alla presenza dell’Assessora alla Comunità Giovanile, Beatrice Aimi, e del curatore del Festival, Manlio Maggio; con loro Fogliazza, alcune classi dell’ITIS Leonardo Da Vinci e Nicola Bolzoni, educatore dell’Unità di Strada dell'AUSL di Parma.

La mostra fornisce l’occasione per riflettere e confrontarsi con i giovani, coinvolgendo di volta in volta insegnanti e studenti, ma anche le forze dell’ordine, l’Unità di Strada, gli educatori, gli amministratori, genitori e figli. Protagonisti delle immagini di Fogliazza sono ragazzi dall’incerto futuro, che sembrano senza guida, senza educazione e che popolano, in gruppo, le strade delle città; Fogliazza dà loro voce, senza sconti né pregiudizi, regalando uno spazio d’espressione che nella realtà viene loro negato.

La mostra è un’iniziativa di Rinascimento2.0 ed è stata realizzata grazie a Opem SpA, Marella srl e Net Project, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Fondazione Cariparma.