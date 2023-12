Inaugurata la XXVIII edizione della Mostra deiPresepi

Ha inaugurato questa mattina, come da tradizione, la XXVIII edizione della Mostra dei Presepi che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2024 nel Chiostro della SS.Annunziata di Parma. Organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, è una delle tradizioni del Natale di Parma: la prima mostra risale al 1969, anno di fondazione dell'Associazione. La XXVIII edizione della rassegna presepistica ospita più di una quarantina di presepi provenienti da tutto il Nord Italia e realizzati dai presepisti parmigiani. “Una tradizione quella del presepio che ha radici antichissime - spiegano i soci - tanto che quest’anno ricorre l’800esimo anniversario del Presepe di Greccio, il primo presepe della storia realizzato da San Francesco“. Ed è proprio per questo motivo che la rassegna si apre con un’opera presepistica che ripropone l’ambientazione del Presepe di Greccio. La novità di quest’anno è l’esposizione di una serie di diorami: una tipologia di presepe che racconta scene di vita di Gesù, compresi episodi avvenuti prima della sua nascita, e non è solo la Natività così come immaginiamo quando parliamo di “presepe”. I diorami sono la narrazione storica di quegli anni, dalla Fuga in Egitto fino a Gesù fra i dottori e ai diorami del Triduo Pasquale, tra cui la rappresentazione dell’Ultima Cena. “Un excursus storico che merita di essere approfondito e al quale, in quest’edizione della Mostra, abbiamo ritenuto di dedicare spazio ed attenzione”, affermano i soci dell’Associazione. "Mantenere viva la tradizione del Presepio - affermano i soci - è sempre più difficile. Il mondo oggi ci impone di andare di corsa, mentre il presepe ci chiede il contrario: vuole calma, pazienza, attenzione ai particolari nella fase di realizzazione e poi riflessione e silenzio davanti alla bellezza della Natività e dell'opera". E, infine, l'invito alla cittadinanza: "Prendetevi il tempo di venire a visitare la Mostra e di riflettere sui valori del Natale insieme alle vostre famiglie e ai vostri amici. E se siete appassionati di presepi o vi piacerebbe imparare siete i benvenuti nella nostra Associazione"