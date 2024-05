Inaugurata venerdì la mostra "a cielo aperto"

Venerdì 24 maggio alle 17,30 presso la Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII in Via Domenico Galaverna 44 a Collecchio si è tenuta l’inaugurazione della mostra a cielo aperto 8 Parole per raccontarci: 10 anni della Scuola Giovanni XXIII.

Eidè Cooperativa Servizi Educativi da 10 anni gestisce la Scuola paritaria dell'Infanzia Giovanni XXIII e per celebrare questo anniversario e con il desiderio di essere parte attiva nella comunità locale, ha dato vita a un progetto artistico-culturale per raccontarsi e raccontare il proprio modello di scuola e aprire una riflessione su parole di uso comune ma con un significato profondo quando utilizzate all'interno di un progetto educativo come quello di una scuola dell'infanzia.

8 parole abbinate a scatti fotografici della nostra quotidianità e a citazioni e poesie in cui Eidè si riconosce come valori e come mission della sua scuola dell’infanzia di Collecchio.

8 teli illustrati pensati per indurre una riflessione comune sui valori di riferimento per la crescita delle nuove generazioni e per condividere con la comunità locale tutto il bello che c’è nel prendersi cura del loro futuro.

La mostra vuole essere il regalo di Eidè alla comunità collecchiese per celebrare insieme questo decimo anniversario di lavoro insieme. L’esposizione sarà permanente e visitabile in qualsiasi momento da chiunque lo desideri dal momento che occupa la recinzione esterna che delimita il giardino della scuola nel tratto di strada che conduce al Parco Nevicati.

All’inaugurazione è intervenuto Don Guido Brizzi Albertelli – Parroco di Collecchio seguito da Maristella Galli – Sindaca di Collecchio, Maria Stefania Tavani – Presidente Eidè Cooperativa Servizi Educativi e Maria Adelia Zana – Coordinatrice Campagna Amica Coldiretti che ha offerto una merenda alle persone presenti a base di frutta di stagione a KM0. Presenti tutte le maestre e i bambini e le bambine della scuola insieme alle loro famiglie e le maestre.

Un ringraziamento speciale a Tipocolor che ha realizzato la grafica e l’impaginazione della mostra.

Maria Stefania Tavani “Questa è una scuola fortemente radicata nel territorio e nella comunità, esiste da ben prima del nostro arrivo e siamo grate per la fiducia che ci è stata accordata da don Guido e dal Vescovo Enrico Solmi, dall’amministrazione comunale che ha sempre creduto in noi e dalle famiglie di Collecchio e dei paesi limitrofi che ci hanno scelto per l’educazione dei loro figli e continuano a farlo. In questi anni siamo cresciuti insieme, con il desiderio di essere a servizio della comunità e del suo benessere e questa mostra, oltre a celebrare il decimo anno di attività vuole essere il nostro regalo alla comunità"