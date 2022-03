Inaugurato il nuovo edificio del Liceo Sanvitale

E' stato realizzato un nuovo edificio all’interno dell’area cortilizia esistente, comprendente 6 aule nuove (due per piano) oltre all’aula magna al piano seminterrato. Complessivamente, mediante il riordino dei laboratori, l’intervento ha permesso di incrementare di 8 aule il plesso scolastico portando il numero di aule disponibili a 36. Inoltre si sono realizzati vari interventi di adeguamento dell’edificio esistente. L’importo complessivo dell’intervento è di 2 milioni di euro, finanziato dalla Regione Emilia -Romagna con fondi FSC.

La nuova struttura è stata inaugurata ufficialmente stamattina dal Presidente della Provincia Andrea Massari, con il Delegato all’Edilizia Scolastica Alessandro Tassi Carboni, e dall’Assessora Regionale alla Scuola Paola Salomoni, presenti il Dirigente scolastico della “Sanvitale” Andrea Grossi, il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti e le altre massime autorità cittadine, oltre che Aldo Spina ex Delegato all’edilizia scolastica, rappresentanti dell’impresa e l’ing. Paola Cassinelli responsabile Uo Edilizia scolastica della Provincia.

“La Provincia ha ricevuto finanziamenti importanti dalla Regione per l’edilizia scolastica e altri sono in arrivo col Pnrr - ha dichiarato il Presidente Andrea Massari – il nostro obiettivo è arrivare ad una stabilità di tutti gli spazi necessari per il nostro sistema scolastico, obiettivo comunque ambizioso, visto che si attende ancora una crescita del 10% dei nostri studenti nei prossimi 10 anni. Ringrazio chi mi ha preceduto, il Presidente Diego Rossi e il Delegato alla Scuola Aldo Spina, che hanno posto le basi per questa realizzazione. E gli uffici della Provincia e la ditta, che l’hanno portata a termine in tempi davvero brevi.”

“L’Emilia-Romagna sta investendo con convinzione nell’edilizia scolastica- ha affermato l’assessore regionale alla Scuola Paola Salomoni - negli ultimi sei anni sono stati realizzati quasi 1000 interventi in tutta la regione, e grazie al PNRR siamo pronti a spendere insieme agli enti locali altri 83 milioni di euro, di cui 6,5 a Parma e provincia dove partiranno cinque nuovi cantieri. Al centro di ogni nostro progetto c’è il futuro dei nostri dei nostri ragazzi e ragazze, valorizzando il ruolo strategico dell’istruzione con strutture accoglienti, sicure, innovative. E queste scuole del futuro- ha aggiunto Salomoni- le stiamo immaginando insieme ai cittadini, grazie al percorso di partecipazione ‘Spazio all’educazione’ a cui hanno aderito quasi mille emiliano-romagnoli.”

“Un grazie non formale alla Provincia, al progettista arch. Mora e all’impresa Allodi con cui abbiamo condiviso l’obiettivo e la quotidiana soluzione dei problemi posti dal cantiere all'interno dell’edificio – ha dichiarato il Dirigente scolastico della Sanvitale Andrea Grossi - Queste nuove aule spaziose, sostenibili e accoglienti, con nuovi monitor interattivi grazie ad un finanziamento ministeriale, per una didattica che si rimodula e riprogetta costantemente sono un segnale importante di una scuola che non ha lasciato passare invano il tempo dell’emergenza pandemica, imparando dalla Didattica Digitale Integrata a sperimentare e ad essere più attenta alle esigenze degli studenti. Sono anche un segnale, oggi non scontato, di quello che vogliamo essere: costruire scuole, mentre, in questo stesso momento, altrove le scuole vengono bombardate.”

“Siamo impegnati a breve in numerosi altri interventi per il miglioramento del nostro patrimonio scolastico, per rendere gli spazi per scuola e formazione sempre più accoglienti per studenti e insegnanti – ha spiegato il Consigliere Delegato alla Edilizia Scolastica Alessandro Tassi Carboni– con le aule liberate dalla Sanvitale, risponderemo alle esigenze di altri istituti.”

DATI TECNICI

Il nuovo edificio è alto circa 14 metri, come quello preesistente.

Consiste in tre piani fuori terra, ogni piano ha due aule mentre al piano seminterrato trova collocazione l'aula magna; la superficie delle singole aule è di circa 57 mq e l’aula magna di 120 mq, per una superficie totale di 670 mq. Inoltre, nell’edificio scolastico esistente sono stati realizzati di interventi di adeguamento e di modifica mediante l’inserimento di una seconda scala di emergenza, la riqualificazione dei servizi igienici esistenti (docenti e studenti) la realizzandone di servizi per diversamente abili ad ogni piano, l’adeguamento della centrale termica, il miglioramento degli spazi di transito, i ripristini degli intonaci esterni e dei tinteggi di facciata posteriore, la sostituzione dei serramenti del vano scala principale, dei serramenti interni e dei corpi illuminati. E poi interventi atti al superamento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di una rampa per raggiungere l’accesso principale verso P.le San Sepolcro e un nuovo ascensore da affiancare a quello già esistente. Durante i 19 mesi di cantiere non è accaduto nessun infortunio.

Progetto architettonico e Direzione Lavori: arch. Gianluca Mora, Progetto strutturale: ing. Giuseppe Stefanini, Progetto impianti: studio CO.BE, impresa appaltatrice: ALLODI Srl Responsabile del Procedimento: ing. Paola Cassinelli responsabile Uo Edilizia scolastica della Provincia.