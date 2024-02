Inaugurato il Treno del Ricordo, viaggerà sulle orme degli esuli

Un convoglio storico in memoria dell’esodo Giuliano Dalmata, che ripercorrerà il viaggio degli esuli verso i campi profughi Italiani e porterà in 12 città italiane, da Trieste a Taranto, un allestimento museale multimediale. È il Treno del Ricordo, che sarà a Parma il 19 febbraio ed è stato presentato nella stazione centrale di Trieste dopo la cerimonia del Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza. Presente in entrambe le occasioni la premier Giorgia Meloni, oggi a Trieste insieme ai ministri Antonio Tajani (esteri), Gennaro Sangiuliano (cultura), Andrea Abodi (giovani e sport), Luca Ciriani (rapporti con il parlamento) e Giuseppe Valditara (istruzione). L’iniziativa è stata promossa dai Ministero per lo sport e i giovani e dal Ministero della cultura, con un importante investimento da parte del Governo (circa mezzo milione di euro, come riportato da Repubblica).

L'esposizione

L’esposizione è suddivisa in quattro sezioni: Italianità, Esodo, Viaggio del dolore e Ricordi di una vita, e all'interno saranno proiettati filmati di repertorio provenienti dall’Archivio Istituto Luce e da Rai Teche oltre a video originali, fotografie e masserizie fornite dall'Istituto Regionale per la Cultura Istriana-Fiumana-Dalmata (IRCI). Il Treno del Ricordo sarà visitabile per tutta la giornata di oggi, poi partirà dalla stazione di Trieste l'11 febbraio e proseguirà a Venezia (12 febbraio), Milano (13 febbraio), Torino (14 febbraio), Genova (15 febbraio); Ancona (17 febbraio), Bologna (18 febbraio), Parma (19 febbraio), La Spezia (20 febbraio), Firenze (22 febbraio), Roma (24 febbraio), Napoli (25 febbraio), per poi concludere il viaggio il 27 febbraio nella stazione di Taranto.