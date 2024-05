Inaugurato murales al quartiere Montanara in memoria di Falcone e Borsellino

È stato inaugurato al Centro Giovani Montanara il murales in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta contro la mafia. L’iniziativa, promossa dal Comune di Parma in collaborazione con “Libera Parma – Associazioni nomi e numeri contro le mafie”, si inserisce in un più ampio progetto di promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata, finanziato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e alla Legalità e dalla Polizia Locale. Oltre al murales, il progetto include una serie di azioni volte a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, in particolare i giovani. Tra queste, un video documentario, realizzato grazie alla collaborazione del Centro Arti Audiovisive, che ha raccolto negli ultimi mesi testimonianze e registrato avvenimenti ed iniziative che si sono avute nel 2024. Sono stati realizzati inoltre dei pannelli per raccontare la storia di Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta, madre e due figli, vittime di un attentato mafioso ai danni del Giudice Carlo Palermo, e la storia di Ciaccio Montalto, magistrato italiano, vittima di Cosa nostra.

L’inaugurazione del murales, realizzato da artisti come il Collettivo Fx, si è svolta durante la giornata dedicata alla Memoria di alcuni episodi stragisti mafiosi, che ha visto anche Dj set e sessioni di live painting.

L'iniziativa è stata organizzata e promossa dal Comune di Parma, del Centro Giovani Montanara, da Ecole, del Centro delle Arti Audiovisive, da Udu Parma e da Libera Parma. “Libera Parma – Associazioni nomi e numeri contro le mafie” è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti, gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, tutti impegnati contro le mafie, la corruzione e la criminalità, con l’obiettivo di promuovere la giustizia sociale, la verità e i diritti. Fondata e presieduta da Don Luigi Ciotti, la rete ha raggiunto importanti traguardi, come l’approvazione della Legge 109/96 sulla gestione dei beni confiscati alle mafie, e l’organizzazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il Comune di Parma partecipa attivamente a queste iniziative, rafforzando il legame con “Libera” attraverso eventi annuali come la “Cena della Legalità” e la “fiaccolata” in memoria delle vittime di mafia e Don Peppe Diana.