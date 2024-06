È in programma domani mercoledì 19 giugno, alle ore 12.15, in Borgo Antini, l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione in Borgo Antini promossi e realizzati dal Comune di Parma in collaborazione con Confesercenti Parma e Associazione Borgo Antini.

Interverranno: Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana, Luca Vedrini Torricelli, Delegato al Commercio del Comune di Parma, Francesca Chittolini, presidente Confesercenti Parma, Nicolò Talignani, presidente dell'Associazione Borgo Antini, Francesco Di Gregorio, progettista e direttore dei lavori di riqualificazione del borgo, le imprese che in pool hanno svolto i lavori, il Dirigente Nicola Ferioli e i tecnici del Settore Sviluppo Economico del Comune di Parma che hanno coordinato l'attività.