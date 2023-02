Inaugurazione dell’anno accademico alla presenza dei Rettori e delle Rettrici delle Università italiane

Giovedì 23 febbraio alle 10, all’Auditorium Paganini, è in programma l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-23 dell’Università di Parma. Quella di quest’anno sarà una cerimonia particolare, perché vi parteciperanno i Rettori e le Rettrici degli Atenei italiani riuniti a Parma per i lavori dell’assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, che si terrà quello stesso pomeriggio. Purtroppo assente, a differenza di quanto annunciato in un primo momento, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha comunicato di non poter intervenire a causa d'improrogabili impegni istituzionali sopraggiunti.

Oltre alla relazione del Rettore Paolo Andrei sono in programma come di consueto anche gli interventi della Presidente del Consiglio degli studenti Martina Rega e della Presidente del Consiglio del Personale tecnico amministrativo Carla Sfamurri.

La prolusione sarà tenuta da Andrea Riccardi, Professore Emerito di Storia Contemporanea all’Università Roma Tre, Presidente della Società Dante Alighieri e Fondatore della Comunità di Sant'Egidio: La pace perduta il titolo del suo intervento.