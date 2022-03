Scontro auto-bici in città, pedone investito a Corcagnano

Pomeriggio di incidenti quello di oggi, domenica 6 marzo, a Parma e provincia. Un ciclista è stato investito nei pressi di via Sidoli. Per cause in corso di accertamento un 40enne in sella alla sua bike è stato urtato da un'auto, finendo a terra e riportando lievi escoriazioni. In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi ma poi la situazione è rientrata e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Un altro incidente si è poi verificato a Corcagnano, dove in strada Langhirano è stato investito un pedone che ha riportato ferite di media gravità.