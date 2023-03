Sessanta volontari intervengono su un incidente stradale: maxi esercitazione a Traversetolo

Sta impegnando una sessantina di volontari di varie associazioni del territorio di Parma e di Reggio Emilia l'esercitazione per l'intervento in caso di incidente stradale, che si sta svolgendo a Traversetolo presso il capannone della Protezione Civile, realizzata in collaborazione con i vigili del fuoco e con la Croce Rossa di Sorbolo. L'obiettivo è di simulare tutti gli scenari possibili per quanto riguarda gli incidenti stradali. Dopo una parte teorica, gestita dai vigili del fuoco - che stanno lavorando sulle nuove tecniche di intervento in caso di incidenti stradali - si sono tenute le sessioni pratiche con la simulazione di alcuni scenari di incidenti stradali: dall'auto completamente ribaltata ai mezzi pesanti.