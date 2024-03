Donne, erbe e saperi di cura: via al laboratorio il 7 marzo

Giovedì 7 marzo alle ore 17 a Parma, nella Sala Giovanna del Laboratorio Aperto al Complesso San Paolo in vicolo delle Asse 5, ADA associazione donne ambientaliste propone l'incontro "Medichesse: donne, erbe e saperi di cura" con Erika Maderna, autrice per Aboca Edizioni. La conversazione con la scrittrice sarà condotta da Stefania La Badessa, farmacista esperta in piante medicinali.

L'incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e Aboca Edizioni, è inserito nelle "Narrazioni femminili attraverso il tempo", il Calendario del Comune di Parma con le iniziative per la Giornata Internazionale della donna e fa parte del Ciclo “La vie en rose” , una serie di incontri dedicati al benessere e al rapporto con la natura.

Erika Maderna è laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico, scrive articoli, traduzioni e saggi. In particolare studia la natura femminile e la sua connessione con il sapere medico-erboristico. Alternando ricerca storica, aneddoti e curiosità Erika Maderna condurrà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso i secoli in compagnia di figure femminili che, grazie alla conoscenza dei segreti delle piante, hanno cercato nel corso dei secoli un loro spazio di autonomia e libertà, seppur con rischio e fatica . Maga, sacerdotessa, guaritrice, ostetrica, erborista, monaca, alchimista: ogni donna come ogni pianta ha una storia da raccontare e qualche segreto da svelare.