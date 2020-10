Industria alimentare: in corso gli scioperi per l'applicazione del Contratto nazionale

Sono in corso in queste ore gli scioperi in molte delle aziende del territorio, con particolare riferimento a quelle della trasformazione del pomodoro, che ad oggi hanno deciso di non applicare il CCNL dell'industria alimentare sottoscritto lo scorso 31 luglio. Tale contratto è infatti considerato da lavoratori e sindacati di categoria l'unico possibile. Molto alta l'adesione alla mobilitazione, con punte del 100% in aziende come Rodolfi e Doria.

Sono invece stati sospesi gli scioperi nelle aziende che hanno deciso di sottoscrivere ed applicare il CCNL del 31 luglio e grande soddisfazione è stata espressa dagli addetti del settore della lavorazione delle carni per la firma dell'accordo, nel pomeriggio di ieri, da parte di Assica, l'associazione che raccoglie la maggior parte dei prosciuttifici e salumifici del parmense.