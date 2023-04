Inflazione, Parma è una delle città in cui i prezzi sono cresciuti meno: +1.500 euro a famiglia

Parma è una delle città in cui i prezzi sono cresciuti di meno nell'ultimo mese. La nostra città infatti è al quartultimo posto nella classifica redatta dal Codacons e relativa all'inflazione di marzo. A Parma l'inflazione è cresciuta del 6,4% con una spesa maggiore a famiglia di 1.546 euro. La prima in classifica è Genova con un'inflazione del 9,8%. A seguire Palermo, Perugia, Catania, Bolzano, Ravenna e Milano. In Regione solo a Reggio Emilia l'inflazione è del 6,4%, nelle altre città è superiore: a Modena è all'8%, a Bologna del 7,8%.

il Codacons che, sulla base dei dati provinciali sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat, ha elaborato la classifica ufficiale delle città dove i prezzi crescono di più a marzo, e le relative ricadute di spesa sulle famiglie in base ai consumi medi dei cittadini residenti.

“Il ribasso dell’inflazione registrato a marzo rispetto ai mesi precedenti è purtroppo solo una illusione ottica determinata dal calo delle tariffe di luce e gas – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per i beni più acquistati dalle famiglie, come alimentari e carrello della spesa, i prezzi crescono a ritmi ancora molto sostenuti, incidendo in modo pesante sui bilanci familiar