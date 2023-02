Infomobility, i nuovi orari del front office

A partire dal 8 febbraio 2023 il Front Office di viale Mentana 29A cambierà gli orari di apertura: nelle giornate di mercoledì e venerdì sarà aperto al pubblico solo la mattina dalle 8.30 alle 14 e rimarrà chiuso il pomeriggio. Il lunedì, martedì e giovedì rimarranno i consueti orari di apertura dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La società Infomobility, insieme al Comune di Parma, ha intrapreso negli ultimi anni un processo di digitalizzazione, per cui già oggi è possibile acquistare i titoli di sosta mensili per parcheggiare sulle righe blu, i titoli orari e giornalieri per l'accesso e la sosta in ZTL con l’App Tap&Park o dall’area riservata del sito www.infomobility.pr.it senza bisogno di passare dai nostri sportelli. E dalla fine del mese di febbraio potranno essere acquistati digitalmente anche gli abbonamenti da associare ai permessi per i quali è necessario.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.infomobility.pr.it