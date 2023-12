Infrastrutture idriche: pubblicati i decreti emanati dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Grazie ai recenti decreti firmati ed emanati dal Segretario Generale Alessandro Bratti (n° 91, 99 e 111) sono stati approvati gli accordi di collaborazione per lo sviluppo e la condivisione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) delle tre infrastrutture idriche ritenute strategiche all’interno del distretto del fiume Po. Gli interventi in oggetto ritenuti prioritari, unitamente all’integrazione di ulteriori e concomitanti azioni attive di sostenibilità, potranno mitigare progressivamente le crisi di risorsa idrica nei territori individuati. Entrando nel merito, i decreti riguardano: la realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d’Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma; la realizzazione di azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Valle di Lanzo e della città metropolitana di Torino, tra cui la realizzazione di un invaso a scopi plurimi in Valle di Lanzo; la realizzazione di una barriera contro la risalita del cuneo salino nel delta del fiume Po, alla foce del ramo Po di Pila.