Infrastrutture, ok per il raccordo autostradale Tibre

Il Tibre è una bretella di collegamento autostradale fra l‘A15 e l’A1, da un lato, e la A22, dall'altro, lunga complessivamente 85 chilometri di cui 2,35 chilometri di adeguamento dell’attuale tracciato dell’autostrada A15, a sud dell’interconnessione con l’Autostrada A1 e 82,67 km di nuova realizzazione, con inizio nel Comune di Fontevivo e termine nel Comune di Nogarole Rocca (Vr). Il raccordo autostradale interessa complessivamente gli ambiti territoriali delle Regioni Emilia-Romagna (Provincia di Parma), Lombardia (Province di Cremona e Mantova) e Veneto (Provincia di Verona), per 17,5 chilometri in Emilia-Romagna, 52 chilometri in Lombardia e 15,5 chilometri in Veneto.