Ingegneria fuori dagli schemi all’Università

Lunedì 27 maggio alle 11.30 al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma (Ampliamento della Sede didattica di Ingegneria, Aula P) si svolgerà l’incontro “Ingegneria fuori dagli schemi” con Nicola Dutto, pilota paraplegico, primo al mondo ad aver preso parte in moto alla Dakar nel 2019.

L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali – DISTI e dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA.

Si parlerà di ingegneria fuori dagli schemi, in molteplici accezioni. Ad esempio: come deve essere progettato un veicolo per resistere ai climi più ostili ed essere utilizzato in gara da un pilota paraplegico?

Nel corso dell’incontro, che sarà introdotto dalla Direttrice del Centro Accoglienza e Inclusione dell’Ateneo Dolores Rollo, Nicola Duttodialogherà con Fabio Bozzoli, Presidente del consiglio di corso di laurea in Ingegneria meccanica.

Nicola Dutto, pilota cuneese, coltiva la passione per la moto da quando ha 22 anni. Campione di motociclismo dal 2000 al 2009, colleziona quattro vittorie nel campionato di Baja e si aggiudica due titoli europei, due italiani e due spagnoli. Nel 2010, a seguito di un grave incidente, riporta lesioni permanenti alla spina dorsale che lo costringono alla sedia a rotelle. Grazie al suo coraggio torna in sella nel 2012 e gareggia nella Baja España Aragón in Spagna. Nel 2013, nella Baja 500 in Messico, diventa il primo pilota paraplegico al mondo a gareggiare con i normodotati nelle più dure Desert Race internazionali. Negli anni successivi partecipa a innumerevoli gare internazionali classificandosi in posizioni di grande rilievo.