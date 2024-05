Nella mattinata di martedì 7 maggio è prevista l'apertura ufficiale di Cibus. Lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Terre di Canossa/Campegine e di Parma, sono segnalate code per traffico intenso. Anche lungo la tangenziale in direzione Fiere ci sono rallentamenti ed il traffico è bloccato in alcuni punti.