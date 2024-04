"Il Comune ci ha negato un'iniziativa sui lavoratori per il Primo Maggio"

Polemiche a Lesignano dè Bagni per il Primo Maggio. "L’Associazione Pro Terme di Lesignano de’ Bagni, insieme ad Anpi ed alcune organizzazioni sindacali - si legge in una nota - avrebbe voluto organizzare una serie di attività presso il Parco delle Ex - Terme di Lesignano nella giornata del 1° maggio 2024 in occasione della Festa dei Lavoratori. Nello specifico, al mattino un dibattito sulle condizioni lavorative nel comparto della lavorazione delle carni dato che ci troviamo nella zona della lavorazione del Prosciutto di Parma ed al pomeriggio un concerto con gruppi rock".

Secondo le associazioni l'area, richiesta per organizzare un'iniziativa sui temi del lavoro, sarebbe stata negata dal Comune. "Purtroppo questa possibilità è stata negata dall’Amministrazione Comunale - prosegue la nota - che ha comunicato che non si potrà usufruire dello spazio pubblico nell’occasione richiesto perché in concomitanza, in altro luogo del paese, si tiene una manifestazione denominata “Festa dal Paisan” (festa del contadino) organizzata dalla locale Proloco. Il sindaco suggerisce altresì di individuare un’altra data per celebrare la Festa dei Lavoratori.

"Con tutto il rispetto per i contadini, che sono pur sempre lavoratori, ben sappiamo che la festa organizzata dalla Proloco nel centro del paese è tutto fuorché una analisi delle difficoltà del comparto agricolo e di chi vi lavora come Associazione non vogliamo assolutamente criticare il contenuto di questa iniziativa quanto la negazione del diritto di fare un’iniziativa di tipo sindacale il giorno della Festa dei Lavoratori. I due eventi, che ripetiamo si svolgono in due luoghi diversi del paese, potevano benissimo integrarsi tra di loro ed i visitatori avrebbero avuto la possibilità di frequentare il paese e coglierne la vitalità dell’associazionismo locale in tutte le sue sfumature".

"La stessa iniziativa - sottolineano le associazioni - si terrà domenica 12 maggio presso il nostro amato (e sempre difeso) Parco delle Terme di Lesignano. Non possiamo però esimerci dal denunciare quanto accaduto, fatto tanto più grave in quanto il settore della lavorazione delle carni è quello trainante dell’economia locale e purtroppo sta vivendo un periodo di crisi a causa della peste suina e della riduzione dei consumi derivante dalle contrazioni dei salari reali. Inoltre sono sotto gli occhi di tutti le dure condizioni di lavoro e le misere retribuzioni salariali della massa dei lavoratori che operano nei salumifici tramite l’intermediazione di cooperative, in un territorio che ha anche visto recentemente due morti sul lavoro, due persone che non hanno nemmeno ricevuto un messaggio di cordoglio dai sindaci del territorio in cui lavoravano (Lesignano) e in cui risiedevano (Langhirano). E’ inaccettabile che questi argomenti non interessino all’Amministrazione di Lesignano de’ Bagni dal momento che riguardano il lavoro e la vita di centinaia di nostri concittadini e il futuro economico del nostro territorio"