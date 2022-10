Inquinamento, Pm 10 entro la soglia: stop al blocco dei diesel Euro 4 per il 1° novembre

A seguito delle proiezioni di ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto, domani, martedì 1° novembre, non ci saranno misure emergenziali per la qualità dell’aria e potranno circolare i diesel Euro 4. Prossimo aggiornamento, mercoledì 2 novembre.

Sono confermate le limitazioni al traffico, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, entro l'anello della tangenziale, per veicoli a benzina pre – euro, Euro 1 e Euro 2; cicli e motocicli pre – euro ed Euro 1, oltre che per i veicoli bifuel omologati pre euro ed Euro 1 e per i diesel fino ad Euro 4.