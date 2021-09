“Insieme con te” al Festival del Prosciutto per sostenere il nuovo Centro oncologico di Parma

Venerdì 10 settembre Langhirano alzerà il sipario sul Festival del Prosciutto, con la 23esima edizione che tornerà in presenza dopo la versione social dello scorso anno. E tra i tanti stand ed eventi organizzati dal Comune di Langhirano, in collaborazione con il Consorzio del Prosciutto e il Comune di Parma, torna anche lo stand di “Insieme con te”, la campagna di raccolta fondi garantita da Fondazione Munus e promossa dalle istituzioni del territorio a sostegno del Centro Oncologico di Parma, struttura di cui si iniziano a vedere le fondamenta all’ingresso di via Volturno dell’Ospedale Maggiore.

Lo stand di Insieme con te sarà collocato lungo il fianco della Chiesa Parrocchiale tra via Mazzini e via del Popolo e sarà animato da incontri ed eventi che si terranno nell’adiacente cortile dell’oratorio.

Venerdì 10 settembre, a partire dalle ore 19 sarà la matita del disegnatore parmigiano Fogliazza ad intrattenere il pubblico con la sua graffiante visione del mondo.

Sabato pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 (con replica anche Domenica mattina dalle 10 alle 12) gli appassionati di costruzioni Lego di Aemilia Bricks saranno a disposizione di grandi, grandicelli e bambini per inventare sculture con i famosi mattoncini che sono diventati mascotte del Centro Oncologico.

Sempre sabato 11, dalle ore 17.50 spazio ai professionisti del Maggiore. Si parlerà di stili di vita, prevenzione, ricerca e tecnologia con il direttore dell’Oncologia Medica, Francesco Leonardi, la direttrice della Radioterapia Nunziata D’Abbiero, il responsabile del Day hospital Oncologico Marcello Tiseo e il direttore della Breast Unit Antonino Musolino. Non mancherà uno sguardo all’attualità, alle novità e ai passi in avanti in ambito medico specialistico. L’incontro sarà accompagnato dalla voce di Rose Ricaldi che reciterà alcune testimonianze di pazienti dell'Oncologia, e sarà moderato da Francesca Strozzi, giornalista di 12 Tv Parma.

La Domenica è annunciata allo stand di “Insieme con te” la presenza di un protagonista del mondo dello spettacolo e radiofonico come Mauro Coruzzi, da tempo amico dei reparti di Oncologia e Radioterapia del Maggiore. Il pomeriggio è interamente dedicato alle associazioni di volontariato, Verso il Sereno, Intercral, La doppia Elica e Avoprorit, da sempre impegnate con iniziative e servizi a sostegno dei pazienti e dei loro familiari nella difficile battaglia contro il Cancro: apertura alle 17 con lo spettacolo di danza coreografato da Roberto Ramazzotti, che organizza corsi di danza-terapia, e a seguire la musicista Carla They accompagnerà la lettura dei racconti di vita tratti dal libro “I luoghi dell’anima” di Raffaele Balsano e Marco Alfredo Arcidiacono, a cura di Lucia Salvati, operatrice-attrice dell’Oncologia di Parma.

Durante gli spettacoli di sabato e domenica verrà servito un aperitivo-degustazione offerto da Conad, con il prezioso contributo degli chef autori de "Le videoricette di Micheleho Doupê".

Con il territorio di Langhirano l'Oncologia di Parma e la raccolta fondi “Insieme con te” hanno instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione che si è rafforzato ancora di più con l’apertura, nel giugno 2020, del primo ambulatorio oncologico di prossimità presso la Casa della Salute.

Ed ora questa seconda presenza al Festival del Prosciutto, dopo quella del 2019, resa possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, dei tanti amici che se ne sono fatti motori e promotori in primis Angelo Schianchi, Susy Pasini e Sonia Serra; dalla generosità di Pubbli-Nord, che ha fornito gratuitamente l’allestimento dello stand; e dai tanti volontari che anche in questa edizione hanno garantito la loro presenza.

Per sostenere Insieme con te e saperne di più sul progetto del Centro Oncologico visita il sito https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/