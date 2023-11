Insieme contro la violenza di genere: 4.500 euro raccolti da Women CGIL Parma

Ha superato ogni aspettativa la raccolta fondi lanciata circa un mese fa da Women CGIL Parma in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: ben 4500 euro sono stati donati ieri al Centro Antiviolenza di Parma in un breve incontro nel salone Trentin della Camera del Lavoro alla presenza di due rappresentanti del direttivo del CAV, Tina Mainardi e Marinella Milanese.

Il ricavato della raccolta, che ha visto impegnati delegati, delegate e attivisti pensionati in tutte le sedi CGIL sul territorio e nei luoghi di lavoro, è stato consegnato da Silvia Sartori, responsabile Women CGIL Parma, e da Paola Bergonzi, responsabile Poilitiche di Genere CGIL Parma, che hanno ringraziato tutti coloro, donne e uomini, che hanno voluto dare un contributo concreto a favore del contrasto alla violenza di genere.

La scelta di sostenere, in continuità con gli scorsi anni, il Centro Antiviolenza di Parma, è stata motivata dalla volontà di dare un contributo fattivo ad un fondamentale presidio di tutela e opportunità di riscatto per tutte le donne e i loro figli che fuggono da situazioni di violenza e sopruso domestico, cogliendo anche l'opportunità di farne conoscere l'esistenza e il funzionamento attraverso la campagna di comunicazione messa in campo.